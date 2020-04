Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka oo beeniyay warar laga faafiyay

Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranku ayaa bulshada Soomaliyeed u xaqiijiyay in wararka beenta ee lagu sheegay in gudigu ku dhawaaqi doono in doorashadii dib loo dhigay u yahay been aan sal iyo raad toona lahayn.

Baraha bulshada ayaa lagu faafiyay warar been abuur ah oo lagu sheegay in guddiga madaxa banaan ee doorashooyinku ay ku dhawaaqi doonaan in dib loo dhigay doorashada dalka ka dhacaysa 2020.

Guddiga oo ka jawaabaya wararka been abuurka ah ayaa warbaahinta Qaranka u xaqiijay in warkaasi been abuur yahay kuna tilmaamay mid waxba kama jiraan.

Guddiga doorashadu ayaa ugu baaqay dadka baraha bulshada ku qoraya in aanay bulshada jahwareerinin.