Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Daah Furay Hirgelinta Mashruuca Soolarka Oo Laga Hirgleinayo Waddooyin Miuhiim Ah “SAWIRRO”

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa daahfuray hirgalinta mashruuca Soolarka oo laga hirgaliyay waddada isku xirta degmooyinka Shangaani, Xamar Weyne iyo Xamar Jajab.

Waddada oo ka soo bilaabata xaruntii hore ee Madbacadda Qaranka ayaa waxay ku dhamaataa Dekedda Xamar, waxaana mashruucan oo ku saabsan hirgelinta nalalka ku shaqeya Cad Cadeedda uu ka mid yahay qorshaha lagu horumarinayo Caasimadda, si dib loogu soo celiyo bilicdii ay lahayd magaalada.

Qaar ka mid ah Maamulada Degmooyinka ee laga hirgelinayo mashruucan ayaa soo dhaweeyay, iyagoo ku tilmaamay inay qeyb ka tahay tallaabooyinka uu maamulka Gobolka ku horumarinayo Caasimadda.

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa tilmaamay in Maamulada Degmooyinka looga fadhiyo inay xafidaan nalalka cad ceeda ku shaqeeya ee uu maamulka Gobolka ka hirgelinayo degmooyinka, isagoo ka digay in aan la aqbali doonin in howlaha uu maamulka qabto ay noqdaan kuwa la dayacay.

“Solarkii ayaa noo bilowday, waxaana laga hirgelin doonaa saddexda degmo eek ala ah Shangaani, Xamar Weyne iyo Xamar Jajab oo aan gaarsiineyno ilaa iyo dekadda Muqdisho, Maamulka Gobolka Banaadir waxaa waajib ka saaran dhismaha waddooyinka iyo hirgelinta Nalalka cad ceedda ku shaqeeya, balse Maamulada Degmooynka ayaa laga rabaa inay xafidaan howlaha uu Gobolku qabtay”. Ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.