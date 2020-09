Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kormeeray Madxafka Saciid Barqash+SAWIRRO

Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa kormeeray dhismaha taariikhiga ah ee Saciid Barkhash ee degmada Shangaani oo maalmihii ugu danbeeyay uu kajiray muran la xariira dhismahaasi.

Guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Injineer Cumar Cali Cabdi ayaa tilmaamay in dhismaha xarunta xarunta Saciid barqash ay ku howlanyihiin shaqaalaha howlaha guud ee gobolka,isagoo xusay in ay ka go’antahay dib u dhiska dhulka dowladda.

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in leyska dhisto dhulka dowladda, wuxuuna sheegay in xarunta Saciid Barqash dhismaheeda oo ah mid derbiga lagu wareejinayo si looga ilaaliyo gacmo kale maamulka gobolku uu gacanta ku hayo, isagoo beeniyay warar sheegayay in ay dhisanayaan dad shacab ah.

Xarunta Saciid Barqash ayaa xilligii dowladdii dhexe aheyd goob Madxaf ah oo lagu keydiyo qalabka kala duwan ee dhaqanka, waxaase hadda ka muuqda burbur xooggan.