Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xariga ka jaray Qeybta 2aad dhismaha Bulaacad Casri ah “SAWIRRO”

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray dhismaha Bulaacad Casri ah oo uu maamulka gobolka Banaadir ka hirgaliyay inta isku xirta isgooska Km4 ilaa dekada Qalalan ee magaalada Muqdisho waxaana xarig jarka goob joog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Faarax Cabdi Diini.

“Waxaan maanta unimid in aan xariga ka jarnno Qeybtii 2aad ee bulaacadaan oo aan hubo in ay si weyn ugu baahantahay magaalada Muqdisho, wadadaan u dhaxeysa afisiyooni iyo 21 October waxaa qul-quli jiray biyaha musqulaha oo dadka waddada jayga ah maraya ay dhibaato weyn ku qabeen waxaan ku guuleysanay in aan biyaha wasaqda ah xalino”.

Fulinta mashruucan oo ay baahi u weyn u qabeen bulshada Caasimadda ayaa qeyb muhiim ah ka qaadan doonto xal u helida saameenta uu roob ka u geysto bilicda iyo isku socodka magaalada.

Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhismaha bulaacaddaan uusan kaafin Karin dhammaan xaafadaha magaalada, balse looga hortagayo biyaha roobka marka uu da’o fariista waddooyinka magaalada Muqdisho.

Duqa magaalada iyo mas’uuliyiinta kale ayaa sidoo kale kormeeray wajiga sedaxaad oo uu maamulka gobolka Banaadir ku doonayo in uu ku dhameestiro xal u helida biyo mareenkan si roobabka da’aya uusan u wax yeeleynin wadooyinka magaalada Muqdisho.