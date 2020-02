Guddoomiyaha Gobolka oo guri 30 sano si sharci darro ah lagu heystay dib ugu celiyay dadkii iska lahaa “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa 30-Sano kadib muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Xasan ku wareejiyay guri uu wakiil uga ahaa Muwaadin Cabdala Cabdiraxmaan Alboosi oo si sharcidara ah hantidiisa looga heystay.

Wareejinta guriga kadib ayaa duqa Muqdisho oo weheliyaan Guddoomiye ku-xigeenka Amniga ee gobolka Banaadir Guddoomiyaha Degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan iyo taliyaha Booliska degmada Xamar Jajab ayaa booqday qeybaha uu ka kooban yahay gurigan oo ay ka muuqdeen burbur iyo dayac xoogan.

Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa sheegay in uusan aqbali doonin in qof hantidiisa si sharcidara ah lagu heesto.

“Marnaba ma aqbali doono in qof muwaadin ah hantidiisa si sharcidara lagu heesto, waxaana ugu baaqaya qofkaste oo hantidiisa ama gurigiisa sharcidara looga heesto in uu nala soo xariiro si aan xaquuqdiisa ugu soo dhicino, sidoo kale waxaan digniin adag u diraaya cidkaste oo dagan guri aysan laheyn ama xoog ku heesta hanti uusan laheyn in uu dib isaga wareejiyo haddii kale sharciga ayaan la tiigsan doona”. Ayuu yiri Duqa Muqdisho.

Wakiil Cali Xasan oo Warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay cidkaste oo ka qeyb qaadatay in si cadaalad ah ay dib ugu helaan gurigoodi oo mudda fog gacantooda uga maqnaa sifa sharcidara ah.

“Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in si nabadgalya ah oo cadaalad ku jirta naloogu wareejiyay gurigeynii oo muda 30-sano ah gacanteena ka maqnaa, waxaan si gaar ah ugu mahadcelineynaa Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho sida Soomalinimada leh oo uu noogu garab istaagay inaan dib u helo hantideeni muddada fog inaga maqneyd”.ayuu yiri Wakiil Cali Xasan.