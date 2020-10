Guddoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose oo tababar u furay Guddiga Xasilinta Marka “SAWIRRO”

By

Guddoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose Mudane Ibraaahim Aadan Cali Najax ayaa maanta si rasmi ah u furay tababbarka awood-siinta Guddiga xasilinta iyo nabadeynta Degmada Marka iyo deegaanada hoos-yimaada,

Mubaasabadda lagu furayay tababbarka ayaa waxa ku sugnaa Senator Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Degmada Marka.

Guddigan oo ka shaqeyn doono nabadeynta ayaa qaatay casharo ay ku dabaqi doonaan shaqooyinka horyaala, waxaana uu tababbarkan daba socday tababaro uu Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose horay ugu qabtay qaar ka mid ah Degmooyinka Gobolka

Guddoomiyaha Degmada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ayaa sheegay in dhismaha guddigan uu muhiim u yahay maamulka Degmada

Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose Mudane Ibraaahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in tababbarada ay u qabanayaan Maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ugu talagaleen in lagu hagaajiyo nidaamka wada-shaqen ee dowliga ah iyo isku xirka bulshadda, isagoo intaa ku daray in tababbarka uu socon doono muddo shan cisho ah.

Guddoomiye Ibraahim ayaa wada, hannaan lagu tayeenayo Maamulada Degmooyinka Gobolka iyo Guddiyada ka dhisan, iyadoo tababbaro kala duwan la siiyay masuuliyinta heer Degmo, heer Deegaan iyo qeybaha kale ee bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Hoose.

Senator Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maamulka Gobolka uga mahadceliyay sida uu mas’uuliyadda isaga saaray tayeenta adeegayaasha dowladda.

Maxamed Cali Cumar Jubba