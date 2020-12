Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ku baaqay in laga heshiiyo mabaadii’da ku saleysan Dastuurka

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in madasha lagu soo bandhigo waxkasta oo lagama maar maan u ah horumarka iyo hannaanka doorashooyinka dalka.

Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ayaa yiri “”Waxaa lagama maarmaan ah in laga heshiiyo mabaadii’da Dastuurka sida 1-Nuuca Federaalka iyo awoodaha hey’adaha Federaalka 2-Qubbaro in loo helo 3-Miisaniyad Soomaaliyeed u gaar ah Dastuurka sameynta iyo 4-Waqtiyeynta dhameystirka Dastuurka in la shaaciyo”