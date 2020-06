Guddoomiyaha Guddiga madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka oo ka jawaabtay eedeyn loo soo jeediyey.

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) ayaa markii ugu horreysay ka jawaabtay eedeyn uga timid xisbiyada qaar, gaar ahaan kuwa ku mideysan Madasha Xisbiyada Qaran ee uu guddoomiyaha u yahay Madaxweyne hore, Sheekh Shariif Sheekh Axmed.

Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in guddigooda uusan wax eed ah laheyn, islamarkaana ay horey u shaaciyeen inay maqan yihiin waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada.

Sidoo kale waxa ay iyada oo ka jawaabeysa hadalkii Madasha Xisbiyada ay shaaciyay in guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka uusan laheyn wax dambi ah oo la xariira shaqada loo igmaday, islamarkaana uu isku casili karo, sida ay hadalka u dhigtay.

“Anaga waxaan is casileynaa hadii aan dambiile noqono oo shaqadii naloo diray aan qaban weyno,feberaayo 2017 ayaan sheegnay in ay ka maqan yihiin waxyaabihii doorashada lagu qaban lahaa welina ma helin laakin in Guddiga la iska eedeeyo ma ahan ayay tiri” Guddoomiye Xaliimo Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaano (Xaliimo Yarey).

Ugu dambeyn waxa ay soo jeedisay in laga wada shaqeeyo arrimaha doorashada, gaar ahaan sidii loo heli lahaa waxyaabaha aas-aasiga u ah, sida dhaqaalaha.

Si kastaba ha’ahaatee hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalin ka hor guddiga doorashada uu baarlamaanka ka jeediyey warbixintii laga sugayey ee doorashooyinka 2020 illaa 2021-ka, isaga oo soo jeediyey labo nooc oo waqti dheeri ah u baahan.