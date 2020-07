Guddoomiye Cumar Filish oo kormeeray Xarunta Waaxda Waxbarashada ee Dowladda Hoose

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Caasimadda Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Kormeeray Xarunta Waaxda Waxbarashada ee Dowladda Hoose ee Xamar,

Ujeedka ugu weyn ee kormeerkaan ayaa waxa uu ahaa ugu kuur galida howlaha shaqo ee ka socda Xarunta Waaxda Waxbarashada ee maamulka Gobolka Banaadir.

Kormeerkaasi kadib duqa Mogadishu Cumar Filish ayaa kula dardaarmay agaasimaha iyo shaqalaha Waaxdaasi in la dhirigeliyo horumarinta waxbarashada Gobolka Banaadir , si bulshada ku nool Caasimadda ay uhelaan waxbarasho tayo leh,iyo in lala dagaalamo jahliga sido kale waxaa sheegay in muhiim ay tahay kor uqaadista aqoon bulshada ayuu ku daray Guddoomiye Cumar Filish.

Maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka go’an Ka shaqeynta horumarinta caasimada, Amniga, Nabada, Nadaafada, bilic soo celinta iyo kor uqaadista aqoon bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Caasimadda iyo sidoo kale wacyigilin bulshada Soomaaliyeed.