Guddoomiye Cumar Filish oo xariga ka jaray sheybaar lagu hubinayo tayada qalabka dhismaha

Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxmuud Maxmed (Cumar Filish) ayaa xariga ka jaray Sheybaar lagu hubinayo tayada qalabka dhismaha.

Hubinta sheybaarka ayaa waxaa looga maarmi doonaa in hubinta tayada agabka dhismaha loo qaado dalka dibadiisa iyo in la dhiso dhismayaal aan la hubin tayadooda.

Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxmuud Maxmed (Cumar Filish) oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in sheybaarkan uu wax badan ka badali doono dhismayaasha casriga ah ee la doonayo in laga hirgeliyo caasimadda.

“Runtii baahi weyn ayaa loo qabay in la helo sheybaar nuucaani oo kale ah, waxaana uu ka koobanyahay qeybo badan oo loogu talagalay in lagu baaro 11 nuuc oo ah agabka wax lagu dhisayo, taasi oo muujineysa in wixii hadda kadib aan dibadda loo aadi doonin in baaritaan lagu sameeyo agabyada wax lagu dhisayo” ayuu yiri Guddoomiye Cumar Filish.

Guddoomiye Cumar ayaa ka mahadceliyay hay’addii gacan ku siisay maamulka Gobolka Banaadir hirgelinta sheybaar casri ah oo lagu baarayo tayada qalabka dhismaha.