Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka BFS oo kulan la qaatay xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug

Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka BJFS Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo ay wehliyaan guddoomiyaha guddiga Arrimaha Bulshada iyo Habdhowrka golaha ayaa xarunta guddoonka iyo guddiyadda ee Villa Hargeysa kulan kula qaatay Xildhibaano ka socday Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle,waxaana guddoomiye kuxigeenka labaad ee Golaha Shacabka uu Xildhibaanadan iyo guddoonkooda uu warbixin kooban ka siiyay muhiimada ay leedahay wada shaqeynta Golayaasha xeer dejinta Dalka.

Guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad iyo Xildhibaanadda ka socday Galmudug iyo Hirshabeele oo ay hogaaminayaan guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Galmudug Mudane Cabdullaahi Xirsi Maxamed iyo guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Baarlamaanka Dowlad goboleedka Galmudug Faaduma Cabdi Cali ‘’Faandhe’’ ayaa ugu horeyn kormeeray dhamaan xafiisyada xarunta Villa Hargeysa oo ay ku jiraan xafiisyada guddiyada Golaha Shacabka, sidoo kalena waxa kormeer ay ku sameeyeen xarunta KMG-ka ah ee uu goluhu sida guud ugu shiro iyo guud ahaan qeybaha ay ka koobantahay.

Guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Galmudug Mudane Cabdullaahi Xirsi Maxamed iyo guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Baarlamaanka Dowlad goboleedka Galmudug Faaduma Cabdi Cali ‘’Faandhe’’ oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka uga mahad celiyay soo dhoweyntiisa iyo sidoo kale kormeerka ay ku sameeyeen Xarumaha iyo xafiisyada golaha shacabka.

Guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka BJFS Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in golaha shacabka uu diyaar u yahay in kor loo qaado aqoonta iyo tayada xildhibaanada Dowlad goboleedyada sidoo kalena ay muhiim tahay wada shaqeynta golayaasha xeer dejinta Dalka,wuxuuna dowlad goboleedyada ugu baaqay in ay ilaaliyaan qoondada Dumarka ee Baarlamaanadooda.

Ugu dambeyn Guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha ayaa Xildhibaanada ka socday Galmudug iyo Hirshabeelle guddoonsiiyay Buugaagta Dastuurka Qaranka, buug faah faahinaya howlaha Baarlamaanka iyo sidoo kale buug kale oo ka hadlaya taariikda Baarlamaanadii guud ahaan dalka soo maray.