Guddoomiye ku-xigeenka Maaliyadda ee gobolka Hiiraan oo kormeeray suuqa qudaarta Beladweyne oo howlo biyo looga dhurayo ay ka socotay “SAWIRRO”

Guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo Maaliyadda ee Gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadeey ayaa komeer howleed ku tegay suuqa qudaarta ee Beladweyne, halkaasi oo ay ka socotay howlo biyaha looga dhurayo suuqa, maadaama uu saameyn ku yeeshay fataadda webiga Shabeelle.

Abuukar ayaa ujeedka socdaalkiisa la xiriirtay u kuurgelidda sida ay u socoto howlaha biyaha looga dhurayo suuqa, ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in dadka deegaanka oo kaashanaya maamulka gobolka Hiiraan ay suuqa keeneen afar matoor oo biyaha lagu dhaamiyo, si halkaasi looga saaro biyaha, isagoo intaa ku daray in maamulkooda uu qorsheynayo in uu dib u habeyn ku sameeyo suuqa.

Guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ee gobolka Hiiraan ayaa daboolka ka qaaday in maamulka uu bixinayo qarashka ku baxaya howlaha socda, ayna diyaar u yihiin in shacabka ay la qeybsadaan marxalad kasta oo ay wajahayaan.

“Waxaan soo gaarnay suuqii qudaarta ee xaafadda buunda-weyn, ujeedka kormeerkeena waxa waaye in aan ogaano sidii biyaha suuqa looga saari lahaa, sida uu guddoomiyaha xaafada noo sheegay dadku wey is xilqaameen, anagu kan maamul ahaan waxaan diyaar u nahay inaan shacabka dhibaatada la qeybsano oo aan sameyno sidii meelo badan carro buuxin loogu sameyn lahaa” ayuu yiri Abuukar.

Abuukar ayaa ugu baaqay bulshada inay xoojiyaan dadaallada ay ugu jiraan sidii guud ahaan magaalada looga saari lahaa biyaha meelaha qaar dhex ceegaagan.