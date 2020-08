Guddoomiye Ku-Xigeenka Maamulka Gobolka Banaadir Oo Isbitalka Digfeer Ku Booqday Dhaawacyadii Shalay “SAWIRRO”

By

Ku-simaha duqa Muqdisho Mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa cisbitaalka Digfeer ku booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii Argagixisadu ay la beegsadeen Shacbka.

Maamulka Cisbitaalka Digfeer ayaa Guddoomiye ku-xigeenka uga warbixiyey xaaladda dhaawacyada, iyaga oo sheegay in ay heleen adeeg wanaagsan ayna heegan ugu jiraan latacaalidda xaaladooda.

Dhinaca kale Maamulka Gobolka ayaa sheegay in dhaawacyada culus ee u baahan in ay helaan adeeg ka baxsan Dalka in ay gacan weyn ka geesanayaan qaadidooda, iyaga oo latashi la samaynaya dhakhaatiirta.

Ugu dambayntii Ku-simaha duqa Muqdisho ahna Guddoomiye Ku-xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa booqday goobtii ay Khawaarijtu weerarka ka geysteen ee Hotel Elite, waxaana Maamulka gobolku uu faray Waaxda Nadaafada Gobolka in ay ku sameeyaan bilic soo celin goobta uu weerarku kadhacay.