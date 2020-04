Guddoomiye Shuute “Saraakiishu waxey ku amranyihiin cid walba oo muwaadin naftiisa ama hantidiisa dhibaateysa in nolol ama geeri lagu keeno”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Magaalada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha hoose waxaa ka dhacay kulan dhexmarey Odayaasha Dhaqanka degmada iyo Saraakiisha Maxkamadda Ciidamada,iyada oo Saraakiisha Maxkamadda Ciidamada ay sheegeen in tallaabo laga qaadayo dadkii ka dambeeyey dhibaatadii ka dhacdey.

Guddoomiyaha Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka sida Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur “Shuute” ayaa sheegay in Ciidamada & Saraakiisha DANAB ay amar Maxkamadeed u qabaan inay Nolol ama geeri ku keenaan qofkii maanta kaddib dhibaateeya muwaadin Soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa, isagoo xusay in cidii isku daydo in ay difaacdana ay la mid tahay.

Guddoomiyaha ayaa sheegay in wixii Walanweyn ka dhacay ay ahaayeen wax ka fog Diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed isagoo sheegay in dadkii ka dambeeyay dhibaatadaas ay mari doonaan ciqaabta ay mudanyihiin.

Kulankaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka caddaaladda Koofur galbeed, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose iyo masuuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur galbeed.