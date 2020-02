Guddooomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose oo xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga fuliyay Deegaanka Shalaanbood ”SAWIRRO”

By

Guddooomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose ayaa xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga fuliyay Deegaanka Shalaanbood

Xarunta Maamulka iyo Iskuulka sare ee Deegaanka Shalaanbood waxa ay ka mid ahaayeen hantidii Qaranka ee ku bur buray dagaaladi sokeeye ee dalka ka dhacay, iyadoo Maamulka hadda ka dhisan Shalanbood uu ku shaqeynay xafiisyo kumeel gaar ah

Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sanadkii hore kulan ay la qaateen bulshada waxa ay ka xog wareysteen baahiyaha ay qabaan, iyadoo dhismaha xarumahan ay soo gudbiyeen bulshada Degaanka.

Munaasabad xariga looga jarayay dhismaha cusub ee Deegaanka Shalaanbood iyo Iskuulka sare ee deegaanka oo maamulka gobolka dhisay ayaa waxa goob joog ka ahaa Gudoomiyaha Gobolka, Maamulka deegaanka, Saraakisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM.

Guddoomiyaha Deegaanka Shalanbood Nuur Jiido ayaa Maamulka Gobolka ugu mahadceliyay dib-u-dhiska uu ka wado Deegaanka.

Gudooomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in bulshada looga baahanyahay in ay ilaashadaan xarumaha Danta Guud, sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhismaha Iskuulka Shalaanbood uu faa’ido badan u leeyahay bulshada Deegaanka.

Gudoomiyaha Gobolka iyo Mas’uuliyinta la socotay ayaa kormeer ku soo maray xaafadaha deeganka si ay ugu kuur galaan xaaladda guud ee ka jirta Salaanbood.