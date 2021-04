Hay’adaha xuquuqda aadanaha oo sheegay in sanadkii la soo dhaafay Yaman lagu dilay caruur ka badan 1,400

By

Hay’ad u dooda xuquuqda aadanaha ee Yemen ku sugan ayaa shaaca ka qaaday dilka boqolaal caruur ah oo ay da’dooda ka yar tahay shan iyo toban sano, oo ay maleeshiyada Xuutiyiinta u qorteen inay kula dagaalamaan Ciidamada ka soo horjeeda.

Madaxa Mu’asasada Difaaca Xuquuqda iyo Xorriyada, Huda Al-Saraari, ayaa xaqiijisay in 1,410, carruur ah oo ay da’doodu u dhexeysay 10-15 sano lagu diley aagaggii ay ka dagaalamayeen maleeshiyada Xuutiyiinta sanadkii la soo dhaafay.

Al-Sarari ayaa sheegtay in maleeshiyada Xuutiyiinta ay qorteen in kabadan 30,000 oo caruur ah, si ay uga qaybqaataan dagaalada, 10 kun oo kamid caruurtaas ayaa la sheegayaa in si qasab ah loo galiyay dagaalada.

Baarayashii soo aruuriyay xogtan ayaa ogaaday in maleeshiyada Xuutiyiinta ay inta badan Caruurtan ku soo jiiteen xeryahii Milatari ee ay horay ula waregeen, kuwaa oo gaaraya 52 xero, halkaas oo illaa hadda lagu tababaro boqolaal caruur ah.

Warbixinta waxay intaa ku dartay in Xuutiyiinta ay xireen iskuulada iyo dhamaanba goobahii waxbarashada sidaana ay ugu fududaatay Askareeynta caruurta Yaman.

Maleeshiyadan ayaa markasta ku dadaala badalidda maskaxda carruurta iyo guud ahaanba dhalinyarada Yaman iyaga oo manaahijta waxbarasho ku saleeya kooxaysi iyo fikiro qalloocan.