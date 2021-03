Hay’adda Caafimaadka Aduunka oo Caalamka ugu Baaqday in La Qaato Tallaalka Covid19 ee AstraZeneca

By

Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in dalalka caalamka aysan joojin isticmaalka tallaalka Covid-19 ee AstraZeneca, iyadoo aysan jirin wax muujinaya inuu sababo xinjirowga dhiigga

WHO waxay sheegtay in arintaasi ay tahay mid aan la xaqiijin karin inay run tahay, balse la ogyahay xiligan in tallaalkaasi uu baajin karo khatarta Covid19.

Bulgaria, Denmark iyo Norway ayaa ka mid ah dalalka hakiyay isticmaalka tallaalkaas, waxayna WHO ugu baaqday inay sii wadaan maadaama uu yahay tallaalka kaliya ee xiligan loo haysto la dagaalanka COVO19.

Afhayeen haweeney ah oo u hadashay WHO ayaa sheegtay inuusan jirin wax xiriir ah oo ka dhaxeeya tallaalkan cusub iyo xinjirowga dhiigga.