Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda dalka oo sheegtay in dalxiisayaasha ay u fududeyneyso Fiisaha.

Agaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya, korneyl Maxamed Aaden Jimcaale (Koofi) oo ka qeybgalay munaasabadda abaal-marinta safarrada iyo dalxiiska oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Warfaafiinta Dhaqanka iyo dalxiiska Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in la dib loo bilaabo dalxiiska dalka,taasine ay kaalin weyn ka qaadaneyso kobaca dhaqaale ee dalka.

Maxamed Aaden Jimcaale (Koofi) ayaa sheegay in hey’addu ay bilowday sanadkii 2017-kii talaabooyinka lagu dhiirigelinayo dalxiiska Soomaaliya oo ay ka mid tahay mideynta Socdaalka dalka iyo in dadka dalka soo galaya ee u imaanaya danaha kala duwan in adeega fiisaha ay si fudud ku helaan,si gaar ahaan ay ka heli karaan Xuduudaha Dalka.

Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay ka shaqeeyeen in Soomaaliya lasoo gaarsiiyo adeegyada caalamiga ah ee dal ku galka iyo waxyaabaha kale ee lagu hubiyo marka ay dalka soo galayaan.

Agaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Aaden Jimcaale (Koofi) ayaa tilmaamay in ay diyaariyeen ilaa 25 bar-xuduudeed oo dalka lagaso galo,kuwaasi oo isugu jira Garoomo ,Dakado iyo xuduudo dhinaca dhulka ah iyo shaqaale loo tababaray in ay ka howgalaan goobahaasi.iyo sidoo kale wacyigelin la siiyay wakiilada duulimaadyada si loo hagaajiyo socdaalka dalka.

Agaasimaha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku u baahanyahay in laga wada shaqeeyo qurxintiisa si dadka kale ee caalamka u dalxiisa ay ugu soo dhiiradaan,waxaana uu sheegay in qof walba oo muwaadin ah looga laga rabo inuu qeyb ka qaato nabadeynta iyo hurumarin dalka,oo aan kaliya lagu haleyn dowladda.

Agaasimaha guud ee hay’adda socdaalka dalka ayaa waxaa uu intaasi sii raaciyay in Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadu ay dadaallo badan ku bixisay ka hortagga arrimaha tahriibka iyo dadka sida sharcidarada ah kusoo galaya ama uga baxa dalka,taaso dhibaato ku aheyd Socdaalka Soomaaliya.

Ugu dambeyn Maxamed Aaden Jimcaale Waxaa uu ka dhawaajiyay in caqabadaha ka hortaagan in dalka loo yimaado dalxiiska ay tahay Amniga,ayna muhiimtahay in dhammaan laga wada shaqeeyo nabadgelyada Dalka.