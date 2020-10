Heshiis Nabadeed oo beelo walaala ah ku dhexmaray Matabaan.

By

Saraakiisha Ciidamada Booliska degmada Matabaan iyo Galmudug ayaa ka qayb galay heshiis nabadeed oo ay deegaanka Bacda ee duleedka Matabaan ee gobolka Hiiraan ku gaareen beelo halkaas wadadagan.

Maleeshiyaad ka soo kala jeeda beelaha heshiiska gaaray ayaa maalmo ka hor iska hor imaad sababay dhimasho iyo dhaawac waxaa u ku dhexmaray deegaanka Bacda ee duleedka Matabaan, waxaana kala dhexgalay ciidanka Xoogga dalka.

Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in mudo bil ah lagu bixiyo diyada dadkii ku dhintay dhacdooyinkii dhacay todobaadkii hore, sidoo kale odayaasha labada dhinac iyo laamaha amniga ayaa ku ballamay in la ilaaliyo nabadda deegaanka lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in ay soo laabtaan dilalka la xiriira aanooyinka qabiil.

Saraakiisha ka socotay ciidamada Booliska ee dowlad gobaleedyada Galmudug iyo Hir-shabeelle ayaa faray labada dhinac inay dhaqan galiyaan hishiiska ay gareen, islamarkana dadka daggan degaannada lagu dagaalamay ay nabad kuwada noolaadaan.