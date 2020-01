By

Waxaa muddooyinkii u dambeeyay uu hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii Kalluumeysatada Gobolka Mudug, taas oo loo aaneynayo xilliyada Bad xiranka ee ay Dabaylaha Mansuunka kacsan yihiin.

Xuseen Maxamed, oo ka mid ah Kalluumeysatada Degmada Hobyo ee Gobolka Mudug ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in uu istaagay howlihii Kalluumeysiga ee ay Noloshoodu ku tiirsanayd.

“Ma jirto wax shaqa ah oo aannu Maalmahan qabannay, nolosha yadu waxay ku tiirsanayd kalluumeysiga,waxaan kasoo laabannay Badda hadda annaga oo aan waxba soo jillaaban, mana haysanno qalab aannu wax ku keydsanno xilligan oo kale” ayuu yiri Xuseen Maxamed.

Dowladda dhexe ayuu ka codsaday in ay u samayso qalab ay ku keydsadaan Kalluunka si ay ugu baxsadaan xilligan oo kale, wuxuuna sidoo kale sheegay in ay u baahan yihiin in loo sameeyo Suuq rasmi ah oo ay u iib geeyaan Kalluunka ay soo jillaabtaan.

Xilliga Xagaaga waxaa Kalluumeystada Soomaaliyeed ay la kulmaan caqabado xagga jillaabashada ah, markaas oo ay kacaan Dabaylaha Mansuunka ama uu dhaco Bad xiranka.