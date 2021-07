Horjoogayaal ka tirsanaa Argagixisada oo isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga Dalka

By

Horjoogayaashaan ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibey ciidanka Qalabka sida ee howl-galada kawada Aaga u dhexeeya Guriceel iyo ceelbuur, kaddib markii uu xiriiro la soo sameeyeen Saraakiisha Ciidamada ee qaybta ka ah howl-galada culus ee Alshabaab looga saarayo Deegaanada dhuumaaleysiga ay ku joogaan ee u dhexeeya Ceelbuur iyo Guriceel iyo Madaxda Barnaamijka qaran ee dhaqancelinta maleeshiyadka DRP ee Galmudug.

Horjoogayaashaan oo lagu kala magacaabo Maxamed Nuur Bare ” iyo Mowliid Cumar faarax “Ciro” ayaa sheegay in ay ka tanaasuleen fikirkii gurracnaa ee Argagixisada, iyagoo Codsaday in la cafiyo, diyaar u yahay in ay la dagaallamaan Al-Shabaab.

Labadan xubnood oo argagaxisada u qaabilsanaa qaybta jabhaadka, mudona qayb ka ahaa ficilada argagaxisada ayaa xusey in go’aankoodan uu salka ku hayo kadib markii ay arkeen dhibaatada iyo xasuuqa kooxdan ku heyso Shacabka Soomaaliyeed.

Gaashaanle sare Cabdulaahi Cabdi Raage oo ka tirsan saraakiisha NISA ee Galmudug iyo Gaashaanle Dhexe Cabdulqaadir Maxamed Cartan ” Gasaawe” oo qayb ka ah saraakiisha Qaybta 21-aad oo soo dhaweeyay xubnahan Alshabaab kasoo tagey ayaa sheegey in ragan ay xiriir lasoo sameeyeen saraakiisha ciidanka, sidaasna ay ugu suurta gashay inay isisoo dhiibaan, kaddib markii ay qirteen dhibaatada ay argagixisada ku hayaan shacabka Soomaaliyeed.

Ciidanka xoogga dalka ayaa wada howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab dhamaan gobolada dalka waxaana ay taasi keentay in horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan ay ka soo goostaan kooxda argagixisada Al-Shabaab, iskuna soo dhiibaan Ciidamada Dowlada Federaalka iyagoo kasoo galaya Aagaga howlgaladu ka socdaan ee gobolada Mudug iyo Galgaduud.