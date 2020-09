Iiraan “Cawaaqib xumada ka dhalata Bariga dhexe waxaa mas’uuliyadeeda qaadi doona Baxrayn iyo Imaaraadka”

By

Wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa si adag u cambaareysay xiriirka Baxrayn ay la lyeelaneeyso Israa’iil, taasi oo lagu sheegay in ay noqoneeyso sharaf dhac diiwaanka uga li doonta taliska Bahrain, Iiraana waxay si cadd usheegtay in wadamadda Baxreyn iyo Imiraadka ay masuul ka noqon doonaan tallaabo kasta oo Israa’iil ay isku daydo in ay wax ugu dhinto amniga Khaliijka.

Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani, ayaa sheegay in gobolka ay ka socdaan shirqoolo ay maleegayaan Mareykanka iyo Israa’iil, wuxuuna intaa raaciyay in markasta Dahraan ay ay ka shaqeyn doonto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida gobolka.

Xasan Ruuxaani oo la hadlayay Sarakiisha sare Dalkiisa ayaa ka dhawaajiyay in arrimha Mareykanku ku cadaadinayo waddamada Carabta in ay u horseedi doonto xasillooni darro ku timaado amniga gobolka, waxuuna sii iftiimiyay in ay ku xigi doonaan tallaabooyin daandaansi ah o lagu waxyeeleynaayo amaanka guud ee gobalka.

Dhanka kale Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu u ambabaxayo Washington si uu ugu qeyb galo xaflada saxiixa heshiisyadii ay la galeen Imaaraadka iyo Baxreyn.

Netanyahu ayaa sheegay in bil gudaheed Israa’iil ay heshay laba heshiis oo taariikhi ah oo ay la galeen laba dal oo Carab ah, wuxuuna intaas ku daray in muhiimda kowaad ee uu heshiiskan u saamaxayo ay tahay duulimaadyada tooska ah ee dalalkan iyo horumar ku yimaado nabada Gobalka.

Ururka mucaaradka Baxreyn ee Al-Wifaaq ayaa sheegay in madaxda sare ee Baxreyn ay wadaan cabsi gelin iyo hanjabaadyo ku qasbayo hay’adaha qaar inay taageeraan heshiiska lala galay Israa’iil, waxayna cadeeyeen in dhowr ururo diimeed iyo kuwa bulshaba ah ay heleen hanjabaad iyo cabsi galin si ay u taageeraan heshiiska lala galay Yahuuda.

Ururka Al-Wifaaq wuxuu tilmaamay in toddobaadkii hore uu dhacay is afgarad qaran si loo diido heshiiska Baxreyn ay la gashay Israa’iil, kaasi oo ay ka qeeyb galeen ururada shaqaalaha, urur diimeedyada, hay’adaha bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeeda tallaabada uu qaaday taliska ugu sareeya dalka.

Guud ahaan Ururada siyaasadeed iyo hay’adaha bulshada rayidka ah ee Baxrayn ayaa ugu danbeeyn soo saaray bayaan ay ku cadeynayaan gabi ahaanba in ay diidanyahiin heshiiska lala galay Israa’iil.