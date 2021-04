Iiraan oo weerarkii Natanz ku eedeeysay Isra’iil

By

Dawladda Iiraan ayaa si rasmi ah ugu eedeysay Israa’iil in ay fulisay weerarkii lagu qaaday xarunta Nukliyeerka Natanz, iyaga oo sheegay in ay arrinkas ka falcelindoonaan.

Telefishanka Qaranka Iiraan oo xiganaya Wasiirka Arrimaha Dibada Maxamed Jawaad Dariif, ayaa sheegay maanta intii uu socday shirkii Golaha Amniga, in Israa’iil, ay mas’uul ka tahay falkii lagula kacay xarunta Nukliyeerka ee Natanz.

“Sahyuuniyada waxay rabaan inay carqaladeeyaan guulihii ay dadka reer Iiraan, ka gaareen qaadista cunaqabateyntii xaqdarada aheed” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibada Iiraan.

Wasaaradda Arrimaha Dibedda Iiraan ayaa sheegtay in wixii ka dhacay Natanz ay ahaayeen fal argagixiso, mas’uuliyadeedana ay qaadan doonaan madaxda Yahuuda.

Maxamed Jawaad Dariif, ayaa intaa ku daray in falkan Iiraan, ay kaga jawaabi doonto waqtiga iyo goobta ugu haboon, iyada oo la aaminsanyahay in dhacdadan looga gol lahaa carqaladeeynta geedi socodka wadahadalada Vienna, ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii Nukliyeerka ee lagaaray sanadkii 2015, kaa oo u dhaxeeyay Iiraan iyo quwadaha waaweyn ee dunida.