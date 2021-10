In ka badan 100 qof oo lagu la’yahay wabi ku yaalla Congo

By

Mas’uuliyiin ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo, ayaa sheegay, in la waayay dad ka badan 100 qof, kadib markii Doon ay saarnayeen ku degtay Wabiga Congo.

fiidnimadii Jimcahii waxaa la helay meydadka gaaraya 51 qof, sida uu sheegay Nestor Magbadou, oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka waqooyi bari ee Mongala.

Warbaahinta Congo ma aysan sheegin war ku saabsan shilka dhacay ilaa fiidnimadii Jimcaha, waqtigaas oo mas’uuliyiinta gobolka uu ka dhacay shilka ay u xaqiijiyay AFP.

Afhayeenku ayaa sheegay in baaritaanku uu sii socon doona inta laga soo saarayo meydad ku harsan biyaha Wabiga, isagoo xusay in rajo laga qabo in la helo meydad horleh.

Baroordiiq saddex maalmood ah ayaa looga dhawaaqay gobolka Mongala, oo ka bilaaban doonta Isniinta soo socota.