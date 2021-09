Is rasaaseyn ka dhacday xarunta madaxtooyada dalka Guinea Konakry

By

Rasaas culus ayaa laga maqlayaa xarunta madaxtooyada dalka Guinea Konakry Axaddan maanta ah, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters.

Caasimadda Konakry ayaa lagu soo waramayaa in gaadiidka gaashaaman oo askar saaran tahay ay gaaf-wareegayaan waddooyinka soo gala xarunta madaxtooyada.

Sarkaal sare oo dowladda ka tirsan ayaa laga soo xigtay in madaxweye Alpha Conde oo bad qabo, mana jiro faah faahin intaas ka badan.

Goobjooge ayaa Reuters u sheegay in uu arkay qof shacab ah oo dhaawac ah oo rasaas haleeshay.

Ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dalka Guinea oo tilmaamaya sida ay wax u dhaceen.

Laakiin dadka la socda xaaladda dalkaas ayaa ku sifeeyay in ay u badan tahay in qaar kamid ah askarta oo isku dayaya in ay afgembiyaan madaxweyne Alpha Conde.

Dalka Guinea Konakry ayaa dhaca Afrikada galbeed. Bishii October ayuu madaxweynaha 83 sano jir ah ku guuleystay markii sadaxaad ka dib doorasho ay hareeyeen qalalaase oo dhimashada daraasiin dad ahina sababtay ay ka qabsoontay dalka Guinea Konakry.