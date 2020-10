Isbitaalka Al-ixsaan oo maanta Xusay 8 October Maalinta Aragga Dunida+Sawirro

By

Xuska maalinta aragga adduunka oo ku beegan sideedda October, dhakhaatiirta Isbitaalka Al-ixsaan oo kamid ah xarumaha caafimaadka indhaha ee magaalada Muqdisho waxay maanta sameeyeen baaritaano iyo daweyn bilaash ah oo loo fidiyay qaar kamid ah dadka danta yar ee ku dhaqan gobolka Banaadir.

Agaasimaha Isbitaalka Al-ixsaan, Cabdicasiis Xasan Sheekh, oo maanta gudaha isbitaalka kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in 122 qof oo kamid ah dadka saboolka ay u sameeyeen baaritaano caafimaad oo bilaash ah.

Waxaa uu intaas ku daray in qaar kamid ah dadkaas oo u baahnaa qaliino loo sameyn doonto ayagoon wax kharash ah la waydiinin.

Dr. Cabdisamad Xasan Xaye, oo ah madaxa caafimaadka isbitaalka takhasusiga ah ee Al-ixsaan ayaa sheegay in sanad kasta isbitaalku uu sameeyo xuska maalinta sideedda October isla markaana isbitaalka Al-ixsaan markii ugu horeysay lagu xuso maalintan.

Isaga oo sidoo kale, sheegay in dadka looga baahan yahay in ay ku buraarugaan waxyaabaha aragga dila oo uu ugu horeeyo cudurka indhaha biyaha geliya ee Glaucoma, isla markaana carruurta ay tahay in caafimaadka araggooda lala socda inta ay yar yihiin.

253 milyan oo ruux ayaa maanta aragg la’aan ku ah dunida oo dhan, todobaadka ugu horeeya bisha October sanad kasta waxaa loo asteeyay wacyigelinta bulshada ee dhanka aragga, isbitaalka Al-ixsaan waxaa uu kamid yahay xarumaha caafimaadka ee ahmiyadda weyn siiyay daryeelka indhaha.

Dr.Cabdisamad, oo caafimaadka indhaha ku takhasusay waxaa uu xusay in dadka Soomaaliyeed qof kasta oo da’diisa dhaafto 40 sano looga baahan yahay in uu iska baaro cudurka indhaha biyaha geliya, maadaama uu yahay cudur dhuunta oo aan la dareemaynin.

Hal ku dhegga sanadkan ee sideedda October, maalinta aragga adduunka ‘ waxaa la rajaynayaa aragg wanaagsan’.