Ka hortagga Coronavirus waa tallaabo horay loo qaaday

Waxaa wax lagu farxo ah in Wasaaraddeenna Caafimaadka u jihaysato ka hortagga Viraska loo caalwaayay ee dunida faraha ba’an ku haya.

Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku tallaabsatay tallaabo ay shacabkeeda ka filayeen taasoo ah koontoroolka irdaha laga soo galo dalka, si loo baaro dadka soo galaya dalka in ay sidaan cudurka iyo in kale.

Cudurkan oo in mudda ahba ka taagnaa dal weynaha Shiinaha ayaa si xowli ah ugu faafaya dunida inteeda kale, waxaana cabsi xoog leh laga qabaa in uu u tillaabo Qaaradaha kala duwan gaar ahaanna Afrika.

Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu amaanaa in ay ka hormariso danteeda danda guud ee shacabka, iyadoo la ogaa muddadii yareyd ee ay Dalka hoggaamineysay mashaariicda isdaba joogga ah ay dalka ka fulisay.

Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, waxaa looga fadhiyaa in ay dib usoo celiso dhammaan Isbitaalladii shacabka loogu adeegi jiray iyo MCH-yadii, waxaa kaloo la doonayaa in isbitaalladaasi ay noqdaan kuwo lacag la’aan ah si ay uga faa’iideystaan dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay iska bixiyaan qarashaadka faraha badan ee maanta la iska qaado.

Sidoo kale, Wasaaradda Caafimaadka waa inay si fiican u fiirisaa Meelaha aan caafimaadkooda sugneyn kana warbixisaa si joogta ah wacyigelin idaacadaha la iskala hadlo ee dalku leeyahay.

Waa inay jiraan Barnaamijyo quseeya caafimaadka oo ay soo diyaariso Wasaaradda Caafimaadka si ay shacabku u helaan ka warqabka waxa kad dhacaya dunida aynu joogno..

Gobollada iyo degmooyinka waxaa jira meel aanay gaarin Wasaaradda Caafimaadka waxaana loo baahan yahay in ay siiso wasaaradaha kale ee hoos yimada wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka dhammaan wixiitashiilaad ah ee loo baahan yahay si ay u daryeelaan caafimaadka bulhsada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolladooda.

Sidoo kale, wasaaradda waxaa looga baahan yahay in kormeer joogta ah ku sameeyaan meelaha laysugu yimaado ee dadku ku kulmaan, gaar ahaan hay’adaha dowladda iyadoo mar waliba baaritaan caafimaad lagu sameynayo shaqaalaha iyo Ardayda , qaasatan xeryaha Barakacayaasha.

Waxaa kale oo looga baahan yahay inay hubiso dhammaan dawooyinka dalka la keenayo tayadooda iyo taariikhda ay soo baxeenba si aan bukaannada loo siin dawooyin aan munaasab ahayn ama dhacay kuwaasoo qudhoodu cudurro hor leh abuuri kara, si taa loo xaqiijiyona waa in loo kuur galaa shixnadda daawooyinka ee maalin walba dekadaha laga soo dajinayo iyo keydka daawada ee isbitaallada iyo farmashiiyaha taalla.

Sidoo kale, Aqoonta iyo qibradda dhaqaatiirtana kor loo qaado si aanay bukaannadu u dayacmin adeegyo sax ah iyo daryeel caafimaad oo dhamaystiran u helaan.

Waa hubaal in Wasaaraddu ay muujisay dadaal aad u wanaagsan muddadii ay jirtay dowladda Nabad iyo Nolol waxaana si weyn u amaanayaa Wasiirad Fowsiyo oo muujisay dadaal aan halkaan lagu soo koobi Karin.

Waxaana waxyaabaha Wasiirad fowsiyo lagu xasuusan doono ka mid hirgalinta hannaan Caafimaad oo loo dhan yahay iyo wada shaqeynta Wasaaradeeda iyo Wasaaradaha Caafimaadka dowlad gobolleedyada oo ay aad u wanaajisay taasoo sahlaysa in qorsha walboo caafimaad sida ka hortagga cudurrada faafa si siman oo wadajir ah loo wajaho.

W/Q: Oman Dhiblaawe.