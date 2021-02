Khudbadda Wasiirka Xanaanada XoolahaDhirta Iyo Daaqa ee MunaasabaddaDaahfurka Tallaalka Cudurka SambabkaAriga Soomaalia

By

Mudanayaal & Marwooyin

Waxaa farxad weyn ii ah in aan manta daahfureyno tallaalka Cudurka Sambabka eeariga Soomaaliyeed oo muhiim u xoolodhaqatada, xoolo raacatada, ganacsatada iyoDhoofka Xoolaha, kobaca dhaqaalaha dalka, Shaqo Abuur Badan, sugnaanta cuntada iyonolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo si toosiyo si dadbanba ugu tiirsan xoolaha. Howshaanwaxay Qayb ka ahayd Howlaha 100ka Maalmood ee Waxqabadka XukuumaddaRa’iisul Wasaare Mohamed Hussein Roble eeHowlaha Wassaradda Xanaanada XoolahaDhirta Iyo Daaqa.

Sida aad la socotaanba Wasaaradda waxey kuguuleysatay in dib loo furo suuqii gudahaSacuudiga kaa kor u qaadayo baahida loo qabodhoofka xoolaha Soomaaliyeed islamarkaana ah suuqa ugu weyn suuqyada ay Soomaaliduxoolaha u dhoofiso sidaasi darteed ayeeymuhiim u tahay in aan kor u qaadnocaafimaadka iyo kobaca xoolaha Soomaaliyeed.

Mudanayaal & Marwooyin

Wasaaraddu waxey ku dadaaleysaa wax walbo oo kor u qaadayo tayada caafimaad iyo wax soosaar ee xoolaha Soomaaliyeed si kor looguqaado dhaqaalaha dalka, looga hortago cuduradadadka iyo xoolaha isaga gudbo, islamarkaasina kor loogu qaado nolosha xoolo dhaqatada iyoree guuraaga oo runtii u baahan in si gaar ah loo siiyo ticgelin gaar ah iyo ka warqab.

Waxaan dhowaan la soo gabagbeeyayIstaraatiijiyadda Caafimaadka xoolaha oo runtiiwasaaradda diiradda ku saartay barnaamijyada hortabinta u leh caafimaadka Xoolaha, sidoo kale wasaaradda waxey dhameystirka habraacaMaxjarada dalka, sharciga hilibka, sharcigacaanaha iyo foomka xog ururinta cudurada ooruntii dhammaantood qeyb ka qaadanaayohawlaha hortabinta u leh sidii ay xoolaha ugaqeyb qaadan lahaayeen kobcinta waxsoosaarkaGudaha (GDP), u adkeysiga aafooyinka, horumarinmta nolosha xoola dhaqatada.

Mudanayaal iyo Marwooyin

Waa in aan xoojin islamarkaan kor u qaadnaaxirfadda dhaqaatiirta Xoolaha Soomaaliyeed, islamarkaana wasaaraddu waxey qaadeysaatalaabooyinkii kor loogu qaadi lahaaislamrkaana tayadooda lagu dhisi lahaa ayadoou mareyso hababka casriga ah.

Ugu dambeyntii waxaa ula dardaarmayaadhaqaatiirta ka shaqeyneysa tallaalka in ay Alleugu baqaan xoolaha masaakiinta ah islamarkaana waa in aad gaarsiisaan adeegyadaloogu talagalay in ay helaan tallaal ku filan iyodaaweeyntii loo qoondeeyay ololahaan oomanta aan daahfureyno.

Waxaan u mahadcelinayaa hay’adahii iyodalalkii ka qeyb qaatay taageeridda tallaalkaSambabka ariga; sid USAID, DFID UK iyoFAO, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaururda xirfadleyda Caafimaadka Xoolaha.

Haddana waxaan rabaa in aan ku dhawaaqo in Olalaha Tallaalka Sambabka Ariga uu si Rasmiah u furan yiahay.