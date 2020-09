Kiisaska karoona fayris ee Hindiya oo aad u kordhay

By

Wasaaradda caafimaadka dalka Hindiya ayaa sheegtay in 92,605 kiisas cusub oo Coronavirus ah la diiwaan geliyay 24-kii saac ee la soo dhaafay, taas oo ka dhigeysa in tirada guud ee dadka uu haleelay Karona Fayras ee dalkaas in ay kor u dhaaftay 5.4 milyan.

Wasaaradda caafimaadka ayaa intaas ku dartay in 1,113 qof u dhimatay cudurka saacadihii lasoo dhaafay, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigeysa 86,752 qof.

Hindiya ayaa ku jirta dalalka uu aad u sameeyay cudurka Karoona, waxaana sii badanaya maalinba maalinta ka danbeysa tirada uu ku dhacayo cudurka.

Tirada guud ee Karoona uu ku dhacay caalamka ayaa kor u dhaaftay 30-milyan, waxaana aad looga baqayaa in tiradu aad usii kororto.