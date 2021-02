Ku dhowaad 10 ka tirsan Alshabaab oo lagu dilay degmada Qansax-dheere

Sigaal ka tirsan argagaxisada Alshabaab ayaa lagu dilay dagaal degmada Qansax-dheere ee gobolka ku dhex maray ciidanka xoogga dalka iyo maleeshiyaadka Alshabaab, sida ay sheegeen saraakiisha degmada.

Guddoomiye ku xigeenka degmmada, Maxamed Mukhtaar Cabdi, ayaa sheegay in ciidanku dileen 9 ka tirsan Alshabaab isla markaana 12 kale laga dhaawacmay, isagoo intaas ku daray in ay ka war heleen in maleeshiyaadka qorsheynayaan in ay soo wararaan degmada

Maxamed Mukhtaar ayaa tilmaamay inay ka war qabeen dhagarta cadawga islamarkaasna ay udiyaar garoobeen isagoona sheegay in ciidanka AMISOM ee degmada ku sugan iyo kuwa daaraawiishta Koonfur Galbeed ay sii baacsadeen maleeshiyaadkii baxsadka ahaa.