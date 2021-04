Ku xigeenka duqa Muqdisho oo ka hadlay sugidda amniga gobolka Banaadir

By

Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) oo ah guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in saacadihii u dambeeyay dad uu ku sifeeyay in a y colaadda ku naaxaan ay ku baaqayeen in dhibaato laga huriyo caasimadda Muqdisho.

Waxaa uu xusay in wax colaad ama amni daro ah aysan ka jirin Muqdisho isla markaana ciidamada ammaanka ay heegan ugu jiraan habeen iyo maalin xaqiijinta nabad geliyadda shacabka ku nool gobolka Banaadir.

Guddoomiye Cali Yare, ayaa u mahad celiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo u caqli celiyay dhalinyaro sida uu sheegay loo abaabulay hurin colaadeed oo siyaasiyiin danley ahi gedaal ka taagan yihiin.

“Waxaan halkaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha Galmudug… oo u caqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in dhiigooda laga dhex abuuro fursad siyaadadeed, haatana si nabdoon oo xilkasnimo iyo xikmad leh ugu celiyay aqaladooda,” ayuu yiri Cali Yare.

Cali yare oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas ku daray, in siyaasiyiinta looga baahan yahay in aysan amniga siyaasadeynin maadaama amniga uu yahay wax ummadda wada leedahay oo qof kastaana uusan ka maarmin.

“Waa dhaqan lagu yaqaano Alshabaab iyo argagaxiso in ilmaha la fogeysto ilmo kale oo Soomaaliyeedna lagu goobaabiyo in ay colaad galaan,”.

Guddoomiye Cali Yare, ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ugu mahad celinayo wada shaqeynta joogtada ah oo ay la leeyihiin laamaha ammaanka gobolka Banaadir.