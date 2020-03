Kulan looga hadlaayo amniga iyo u diyaar garowga ka hortaga Convid19 oo Garoowe lagu qabtay.

Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo uu weheliyo Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulkaas Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa kulan la qaatay Guddiga Amniga iyo Guddiga u qaabilsan ka hortaga Cudurka Coronavirus.

Guddoonka labada Guddi ayaa warbixin siiyey Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenka waxayna ka warbixiyeen xaaladda guud ee Amniga Puntland iyo sida loogu diyaar garoobey ka hortaga cudurka Coronavirus ee adduunka ku fidaya.

Go’aamo kasoo baxay shirkaas ayaa waxaa kamid ah in bandow xiliyada habeenkii ah lagu soo rogey deegaannada puntland kaas oo bilaabanayo 6:00 Maqribnimo kuna eg ilaa 5:00 subaxnimo sidokale waxaa la amaray in laga bilaabo 1-da april in la joojiyo basaska ka dhex shaqeeya magaalooyinka dhexdooda iyo kuwa ukala gudba magaalooyinka deegannada puntland sidkale in la xadidayo Goobaha dadka isugu yimaada sida Garoonada Ciyaaraha , maqayaadaha iyo shirarka.