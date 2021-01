Kulan looga hadlayay arrimaha Fatahaadda Wabiga Shabeelle oo lagu qabtay Muqdisho

By

Kulankan u dhexeeyay Madaxda Wasaaradda Qorsheynta iyo Hay’adda NIS-Somaliya ayaa looga hadlay sidii xal waara looga heli lahaa fatahaadda wabiga shabeelle ee magaalada Baledweyne ee Gobalka Hiiran.

Kulanka waxaa goobjoog ahaa Agaasimaha Qorsheynta mudane Muuse Maxamed Cusmaan, Agaasimaha waaxda Xal-waara Zahra Abdi, Agaasimaha Maalgashiga Maxamed Dubow , Madaxa Xariirka Deeq-bixiyayaasha Dowladda Federaalka mudane Asad Yuusuf Qanyare, La taliyeyaal sare oo Wasaaradda ka tirsan iyo Madaxda Hay’adda NIS-Somaliya.

Mas’uuliyiinta ka qeybgalay kulanka ayaa gor-feeyay sida qiimeyn weyn loogu sameyn lahaa meelaha uu ka fataho wabbiga Shabeelle ee magaalada Baledweyne, ka dibna loo dayactir lahaa Kanaalada iyo wabbiga iyo in carada laga saaro, taa ooh or seedi karta in xal waara laga gaaro fatahaadda soo noqnoqotay.

Dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda Caalamka ayaa waddo dedaalo ku aadan wax ka qabashada fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba.