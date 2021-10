Fadhiga kursiga oo kaa qaldama sameyn intee la’eg ayuu ku yeelanayaa caafimaadkaaga?

Ellena Bastarnak, oo ah dhaqtarad u dhalatay dalka Russia, kuna taqasustay qalliinka lafaha, ayaa xilli ay u warameysay wakaaladda wararka ee Spotenik, waxa ay sheegtay in, sababta dadku daal faro daran u dareemaan maalintii marka ay shaqada ka soo rawaxaan ay tahay kursiga xafiiskooda ama qaab fadhigooda oo qaldanaa.

Waxana ay intaa raacisay “ mushkiladu waa in qulqulka Oxygen-ta maskaxda u gudbi lahaa, uu fadhiga qaldan awgii dirqi ku gaaro maskaxda, sidaas awgeedna uu jirkeenu daal dareemo”

Sida ay wakaaladu baahisay dhaqtarada ayaa caddeysay “ hadii aan shaashada computerka muddo dheer hor fadhinno, waxa cadaadis ku imaanayaa madaxa oo cadaadiskaasi ku qasbayo in adiga oo aan dareemeyn madaxaaga iyo qeybta sare ee jirkaaguba u janjeersadaan dhanka shaashadda.

Waxa ayna arintaasi dhalineysaa in murqaha qoortu daalaan. Sidaa awgeedna ay sababaan in wareega dhiiga qeybta sare ee lafdhabartu uu ciriiri galo, sidoo kalena waxaa ka dhasha madx xanuun iyo in aad lalabo dareernto. dhaqtarada ayaa waxa ay intaa ku dartay in marka aan mudo dheer shaashada hor fadhinno iyada oo fadhigu naga qaldanyahay, ay sababeyso in garbaheenu isugu yimaadaan dhanka qoorta taas oo ciriiri galineysa murqaha xabadka , oo iyaguna dhankooda sababaya in neefsigu ciiri galo oo maskaxduna sidaas ku heli weyso Oxygen ku filan, waana tan keeneysa in aan daal aad u daran dareenno xilliga aan shaqada ka rawaxno.

Dhaqtarada ayaa waxa ay soo jeedineysaa talooyin looga hortagi karo waxyeeladaan caafimaad. waxaana talooyinkaan ka mid ah.