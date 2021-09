Maamulada Gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug oo shacabka ugu baaqay xoojinta iskaashiga amniga “SAWIRRO”

Guddoomiyaha Gobalka Muduga ee Puntaland Cabdiladiif Muuse Nuur iyo guddoomiyaha Gobalka Muduga ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal, ayaa Ciidanka Daraawiishta Galmudug, kuwa dowlad gobaleedka Puntaland iyo ciidamada Qaranka Soomaaliyeed ku amaanay kaalinta wanaagsan ee ay Ka qaateen la dagaalanka kooxda Nabaddiidka Alshabab.

Dhanka kale Waxay bulshada ku booriyeen in aysan Ka daalin doorka fiican ee ay ka qaadanayaan halganka loogu jiro ciribtirka kooxaha argagixisada ah.

Maamulada  ayaa tilmaamay in ay haatan meel fiican marayaan olalaha la dagaalanka argagixisada oo ay sheegeen in loo baahan yahay in adkeysi loo muujiyo muddada yar ee ka hartay in lasoo afjaro kooxaha argagixisada ah.