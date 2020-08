Maamulka degmada Cadaado ayaa howla nadafadeed ka sameeya duleed magaalada Cadaado”Sawirro”.

By

Maamulka Dowlada Hoose ee Degmada Cadaado ayaa ku dhaqaaqay olole nadafadeed oo laga sameeyay duleedka degmadaasi oo hooy u aheyd qashinka faraha badan ee lagu daadiyo halkaasi.

Gudoomiyaha degmada Cadaado C/laahi C/raxmaan Tootoole ayaa sheegay in la nadiifiyey qashinkii ay horey bulshadu u geeyeen halkaasi,wuxuuna intaa ku daray in wixii manta ka dambeeya aan la ogoleyn qashin in la geeyo ama lagu daadiyo dhanka waqooyi ee Magaalada Cadaado.

Gudoomiyaha ayaa amar ku bixiyey in la ganaaxo, lana xiro cidii danbe ee halkaas qashin geysa,iyadoo arimahaasi fulintooda ay la wareegeen taliyaha guutada 13-aad qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka Tima-dheere iyo taliyaha saldhigga Degmada Cadaado Cali Dheere.