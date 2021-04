Maamulka Gobolka Banaadir oo ka shiray xoojinta amniga “SAWIRRO”

By

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta shir-guddoomiyay kulanka Todobaadlaha ee Maamulka Gobolka Banaadir iyo Guddoomiyeyaasha Degmooyinka sidoo kalena ay qeyb ka ahaayeen qaar ka mid ah Agaasimeyaasha Dowladda Hoose ee Xamar, kaasi oo lagu qabtay Xarunta Degmada Dayniile ee Gobolka Banaadir.

Shirkaan ayaa looga hadlay soo dhaweynta Bisha Barakeysan ee Ramadaan, taasi oo uu Guddoomiye Cumar Filish kula dar-daarmay shacabka Gobolka Banaadir in ay is gar-gaaraan iskuna turaan. Waxaa uuna sidoo kale Guddoomiyaha kula dar-daarmay shacabka in ay ka feejignaadaan dhagarta kooxaha Argagixisada, maadaama Bisha barakeysan ee Ramadaan ay geystaan dhibaatooyin ka dhan ah shacabka.

Waxaa sidoo kale shirka looga hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa dakhliga Dowladda Hoose ee Xamar si loo fuliyo adeegyada aas-aasiga ah oo ay shacabka u baahan-yihiin isla markaana loo fulin lahaa Hiigsiga Duqa magaalada ee ah Bulsho Nabad ah iyo Balad Nadiif ah.

Ugu danbeyn Duqa Muqdisho ayaa xarigga ka jaray Xafiisyo Cusub iyo Hool weyn oo shirarka ah, kaasi oo lagu soo kordhiyay xarunta Degmada Dayniile.