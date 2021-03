Maamulka Gobolka Banaadir oo xariga ka jaray Haamanta Keedka Biyaha Dab-damiska “SAWIRRO”

By

Maamulka Gobolka Banaadir iyo Madaxda Shirkada Somfire Protection ayaa si wada jir ah xariga ugu jaray Haamanta Keedka Biyaha Dab-damiska oolaga hirgaliyay Degmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho.

Guddoomiyaha Degmada Wadajir, Agaasimaha Guud ee waaxda Howlaha Guud, Agaasimaha Gurmadka Deg-dega, Madaxa Shirkada Somfire Protection iyo Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir ayaa si wadajir ah ugu qeyb-galay Xarig Jarkaasi.

Haanta Keedka Biyaha Dab-damiska ee laga Hirgeliyay Degmada Wadajir ayaa waxa uu biyo dab-damin siin doonnaa Suuqa weyn ee Degmada Wadajir si loogu maarmo hadii ay wax dhacaan in loo baahdo Gawaarida dab-damiska in ay goobo kale biyo ka doontaan.

Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay tani tahay talaabo horey loo qaaday oo adeegyada Aas-aasiga iyo gurmadyada muhiimka ah loo gaarsiinayo shacabka, Asigoona dhinaca kale faray goobaha ganacsiga Magaalada Muqdisho in ay istecmaalaan Haamaha yar-yar ee dab-damiska isla markaana Dowlada Hoose ee Xamar ay ka qaataan Shahaadada Dab-damiska oo waajib ku noqoneysa goob weliba oo Ganacsi in ay heystaan.