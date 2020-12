Maamulka Gobolka Gedo oo kulan is xogwaraysi ah la qaatay maamulka Degmada Luuq.

By

Gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa maanta kulan la qaatay masuuliyinta maamulka Degmada Luuq waxaana inta badan kulanka diirada lagu saaray abaaraha soowajahay gobolka Gedo iyo baahiyaha aas aasiga ah ee ay qabaan dadka danyarta ah ee ku nool guud ahaan gobolka Gedo.

Gudoomiyaha Dagmada Luuq Axmed Buule Gareed ayaa ka codsaday Dowlada Federalka ah ee Soomaaliya iyo hay’adaha samafalka in ay gobolka soo gaarsiiyaan kaalma bini aadannimo.

Gudomiyaha Gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimu ayaa waxa uu baaq u diray dowlada Federaalka Soomaaliya in ay caawimaad soo gaarsiio gobolka Gedo isagoo sheegay in gobolka ay ka jirto roob yari islamarkana loo baahanyahay in kaalmo la gaarsiiyo dadka danyarta ah.