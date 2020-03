Maamulka gobolka Hiiraan oo ka warbixiyay Mashaariic lagu horumarinayo Beledweyne

By

Maamulka gobalka Hiiraan ayaa ka hadley wafuud ka kala socotey wasaaradaha howlaha guud iyo qorsheynta iyo xubno ka socdey xafiiska ra’iisul wasaaraha kuwaasi oo Beledweyne u gaarey sidii loo dardar gelin laha howlaha dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaas.

Gudoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda gobolka mudane Xasan Ibraahim oo la Hadley Radio Muqdisho ayaa sheegey in masuuliyiinta ay kala hadleen baahiyaha ay qabaan barakacayaasha ku nool magaalada Beledweyne.

Sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay iney socdaan dadaallo la doonayo in lagu xiro meelaha uu fatahaadaha ka sameeyo wabiga Shabeelle oo dhibaatooyin badan ku haya bulshada reer Beledweyne.

Xasan Ibraahim guddoomiyaha Maamulka iyo Maaliyadda ayaa intaas ku daray in ay socdaan mashaariic horumarineed oo ay ka qeyb ka tahy dib u dhis lagu sameynayo waddooyinka si magaaladu ay u gaarto horumaro dhinac walba leh,isagoo sheegay in hadda ay ku guulesyteen in ay mideeyaan dhamaan canshuuraha gobalka.