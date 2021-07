Maamulka Magaalada Dhuusmareeb oo dayactir ku bilaaway Leerarka Cadcadeeda ku shaqeeya ee Magaalada.

By

Maamulka Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug oo kaah-shanaya shirkada xoogga korontada Hilaac ayaa bilaabey dib u qaabeynta nalalka ku shaqeeya Cadceeda ee ku xiran wadooyinka waaweyn sida kuwa ka suran hareeraha jidka laamiga ah.

Shaqadan oo dhawaan bilaabatey ayaa isugu jirta in baalayaasha qaar laga raro halkii hore looga taagey si xal loogu helo ciriiriga ay ku hayaan isku socodka gaadiidka iyo in ay dayactir helaan baalayaashaasi oo qaarkood u damey cilado soo wajahay dhowrkii sano ee u dambeeyay.

Maamulaha shirkada Korontada Hilaac Cabdirisaaq Sheikh Axmed oo howshan maamulka u xil saarey, isla markaana si is xilqaan ah u dabaraya qarashaadka ku baxaya dayactirka nalalkan oo qayb ka ah isku aadka cabirka soolarada bilaya iftiinka Caasimada Galmudug ayaa sheegay in dadaalkoodu qayb ka yahay Mas’uuliyada bulshada ay u hayeen mudadii shanta sano aheyd ee nalalkani ku xirnaayeen Magaalada Dhuusamareeb, ayna xoogga saarayaan sidii looga badbaadin lahaa bulshada in xargaha korontada dab ka yimid oo gaara baalayaasha soolarada qatari ka dhalato.

Dadaalka dib u hagaajinta Nalalka dadwaynaha ee ku shaqeeya cadceeda oo wajigiisan mihiimada la siinayo sidii looga baaqsan lahaa in fiilooyimka korontada ay waxyeelo gaarsiiyaan baalayaasha nalalka ayaa bilaaw u ah mashruuc si dhameystiran loogu dayacrirayo nalalka dansan ee u baahan dayactirka waxaana hore maàmulka Degmadu u sheegay in ay dalbeen agabkii loo baahnaa oo dhawaan muqdisho yimid .