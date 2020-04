Madaxda Maamulka Degmada Gaalkacyo oo hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka

By

Mas’uuliyiinta Maamulka Degmada Gaalkacyo iyo qeybah bulshada ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taas oo ku aadan 60 sano guuradii kasoo wareegtay aas aaskii ciidanka xoogga dalka.

Guddoomiyaha degmada Galkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa hambalyada ka sokoow sheegay in shacabka Gaalkacyo ay xussus gaara ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka, maadaama ay kaalin muhiim ah ka qaateen amniga iyo nabad galyada ka jirta Gaalkacyo tan iyo wixii ka danbeeyay 26/12/2018 xiligiis oo ku beegneyd markii ururka xasilinta Gobalka Mudug ee ciidanka Xoogga dalka doorka weyn ka qaateen joojinta colaad xiligaas ka jiray magaalada Gaalkacyo, kaas oo u dhaxeeyay maamulada Puntland iyo Galmudug

Sidii kaloo maamulka iyo bulshada Gobalka Mudug ayaa xusay in ciidanka xoogga dalka ay ahaayeen kuwii ku guuleeystay joojinta dagaal beeleedyo bishii December ee dabayaaqadii sanadkii 2019 ka dhacay deegaannada Afbarwaaqo iyo Towfiiq, taas oo ay tilmaameen in ay mudan yihiin in lagu amaano.

Ciidanka xoogga dalka ayaa ah udub dhaxaadka amniga iyo nabad galyada ka jirta Gobalka Mudug maadaama ay kaalin aan qarsooneeyn ka qaateen arrimaha dib u heshiisiinta beelo ay colaadi ka dhaxeysay sanado fara badan.

