Madaxda Waddamada America, Australia, India iyo Japan oo ka wada hadlay caqabadaha ka taagan Shiinaha & dalal kale

La Taliyaha Amniga Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in shirkii uu Madaxweyne Joe Biden la yeeshay madaxda dowladaha Australia, India iyo Japan jimcihii, looga hadlay caqabadaha ka imanaya Shiinaha iyo arrimo kale.

Jake Sullivan ayaa intaa ku daray in hogaamiyayaasha ay sidoo kale ka hadleen xorriyada socdaalka dadka koonfurta iyo bariga Shiinaha, arrinta Nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, iyo afgambigii rabshadaha watay ee ka dhacay Myanmar.

Bayaan ay soo saareen afarta hogaamiye ayaa waxay ku baaqeen in dib u habeyn hufan lagu sameeyo Ururka Caafimaadka Adduunka, waxayna sidoo kale isku raaceen in la balaariyo dadaalada lagu soo saarayo talaalada Corona iyo in si cadaalad ah logu qeybi waddamada Caalamka.

Madaxweyne Biden ayaa sheegay intii lagu gudajiray kulankan khadka tooska ah in Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta uu sare u qaaday heerka kobaca Mareykanka sanadkan, tanina ay horseed u noqon doonto xawaaraha kobaca dhaqaalaha adduunka.

Biden wuxuu carrabka ku adkeeyay in xorriyadda iyo furfurnaanta baddaha Hindiya iyo Baasifigga ay muhiim u yihiin mustaqbalka afartan dal, isaga oo intaas ku daray in wada jirka dalalkan ay muhiim u tahay xal u helida qalalaasaha ka jira qeybo ka mid ah Caalamka.

Mareykanka ayaa qorsheeynaya dhawaan in Xoghayaha Arrimaha Dibadda iyo Difaaca ee Mareykanka uu u safro Japan iyo Kuuriyada Koonfureed usbuuca soo socda, taas oo si cad u muujineysa ahmiyadda maamulka Biden ee la tacaalidda caqabadaha iyo saameynta Shiinaha ee Qaarada Aasiya.