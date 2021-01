Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo la kulmay Maamulka Gobolka Bakool iyo kan Degmada Xudur”Sawirro”.

By

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta gareen oo Wado Dhagaysiga Cabashooyinka ayaa la kulmay Maamulada degmooyinka Gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur, isaga oo kala hadlay Arrimo dhowr ah.

Guddoomiyaha Maamulka degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo ka war bixiyay kulanka ayaa sheegay inay Madaxweyne Laftagreen u gudbiyeen dhibaatooyinka kajira Gobolka Bakool gaar ahaan xaaladda adag oo ay ku sugan yihiin Shacabka degmada Xudur.

Madaxweyne Laftagreen ayaa balanqaaday in ay wax ka qaban doonaan xaaladaha adag ee ka jira guud ahaan Gobolka Bakool , asagoo xusay in ay xooga saari doonaan in ay maleeshiyaadka Al-shabaab ka xureeyaan goobaha ay kaga suganyihiin Gobolka Bakool iyo guud ahaan goboladda Koofur Galbeed.