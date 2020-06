Madaxweynaha Fransiiska ayaa difaacay istiraatjijaddiisa fiditaanka ka hortagga cudurka Carona Fayruska

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Farnsiiska ayaa shaaca ka qaaday in Faransiiska ay si caadi ah noloshu u soo laaban doonto si tar-tartiib ah ay u billaabatay

Macron ayaa intaas ku daray in laga billaabo Isniinta maanta ah dib loo furay xadka dalkiisu la leeyahay dalalka kale isagoo dhinaca kalana sheegay in uu wax ka qaban doono sinnaan la’aanta ka jirta bulshada Faransiiska dhexdeeda

Dadku waxay sidoo kale awoodi doonaan inay booqdaan xubnaha qoysaskooda ee guryaha hawlgabka ku ah kuwaas oo uu horay ugu dhacay cudurka Covid-19.

Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in la ogolyahay in dib loo furo maqaayadaha iyo goobo kale oo cayiman, sidoo kalana la ogolyahay in loo safro dalalka kale Yurub

Dhinaca kale dalalka Jarmalka, Beljamka, Croatia iyo Switzerland ayaa si buuxda dib u furaya xuduudaha ay la leeyihiin dalalka ee Yurub Isniinta maanta ah