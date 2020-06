Madaxweynaha Galmudug oo gaaray deegaanka Xera Dhagaxleey oo hoostaga degmada Hobyo.

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug Axmed Cabdi kaariye oo todabaadyadii u danbeeyay kormeero ku marayay deegaano ka tirsan gobalaka mudug ayaa maanta gaaray deegaanka xera dhagaxleey oo Ka tirsan degmada hobyo ee Gobalka mudug halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay.

Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ujeedka socdaalkoodu la xariiri u kuur galida baahiyada adeega Bulshada ayaa kulama la qaadanaya maamulka iyo qeybaha kala duwan ee. Bulshada xera dhagaxleey iyagoo ka dhageysanaya baahiyada la xariira adeegyada bulshada ee ka jirta deegaankaasi

Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kormeeray dhul beereedka deegaanka xera dhagaxleey halkaas oo ay ka muuqaneyso horumarka bulshada deegaankaasi ay ka gaareen in ay deegaankooda kala Soo baxaan kheyraadka rabbi ku maneeysatay taasoo sidoo kale muujineysa in gobalka Mudug ay ka bixi karaan dalagyo Fara badan oo horay loo aaminsanaa in aysan Ka bixin Karin deegaanada Gobalka mudug.