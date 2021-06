Madaxweynaha Galmudug oo xarunta Madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobe “SAWIRRO”

Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa xarunta Madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay Wakiilka gaarka ah ee Xoghaya guud ee Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan, waxaa kale oo wafdi kamid ahaa Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya, Danjire Francisco Madeira, xubno kasocday Midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD.

Kulanka ayaa lagaga hadlay xaalada dalka iyo arrimaha Doorashooyinka, iyadoo mas’uuliyiinta ka socday Beesha Caalamka ay uga mahadceliyeen Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye sida ay uga go’antahay in doorashada dalka ay ku dhacdo hanaan wadar ogol ah isla markana la dar-dar galiyo shaqooyinka muhiimka u ah in dalka ay sida ugu dhow uga dhacdo doorasho loo dhan yahay.

Waxaa la isku raacay in la joogteeyo kulamada iyo wadatashiyada la xiriira arrimaha Doorashooyinka, iyadoo sidoo kale la isla qiray in dalka ay muhiimad weyn u leedahay in la dadajiyo howlaha Doorashooyinka.

Dhinacyada kulankan kawada qayb galey ayaa isla fahmey kawada shaqeynta arimo badan oo ay doorashooyinka qayb ka yihiin, waxaana ahmiyad gaar ah lasiinayaa sidii wada-shaqeyntu u noqon laheyd mid toos ah isla markaana Qaramada midoobe halkan uga shaqeysiin laheyd xafiiskeeda rasmiga ah sida uu sheegay- Wakiilka gaarka ah ee Xoghaya guud ee Qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha

Dhanka kale Madaxwaynaha Galmudug Axmed Cabdi kaariye ayaa soo dhaweynta wafdi kadib carabka ku adkeeyay in maamulkiisu diyaar u yahay in uu qaato doorka ugu firfircoon ee doorashada isagoo sidoo kale soo dhaweeyay in Qaramada midoobe ugu dambeyn go’aansatey in ay xafiis rasmi ah kafurato Magaalada Dhuusamareeb kadib dhowr sano oo ay soo socotay qiimeynta iyo qalabeynta xafiiskaasi.