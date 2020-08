Madaxweynaha Hirshabeelle Oo La Kulmay Guddiga Farsamada Ee Loo Xilsaaray Ka Soo Tala Bixinta Hanaanka Doorashada Dalka “SAWIRRO”

By

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta la kulmay Guddiga farsamada ee loo xilsaaray ka soo talo bixinta hanaanka Doorashooyin ku qabsooma waqtigooda oo lagu Aas-aasay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug.

Kulanka oo ahaa is xog wareysi iyo in guddiga lagu dhiirigaliyo habsami usocodka howlaha culus ee horyaala ayaa waxaa la isla gartay.sidii ay u soo saari lahaayeen talooyin wax ku ool ah oo danta dadka iyo dalka ay ku jirto iyo inay muujiyaan doorka ugu wayn ay ku leeyihiin qabsoomida shirka Dhusamareb 3 oo la filayo in uu qabsoomo 15 Bishan.

Madaxweynaha Hirshabeelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa markale uga mahad celiyay guddigaan dadaalka aan kala go’a lahayn ee ay Ummadda u hayaan, isagoo sheegay dib dhac ku yimaada shirka ay u wanaagsaneyn rajada ummadda ka qabto doorashada Soomaaliya.