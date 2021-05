Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in uu caawin doonaa Falastiiniyiinta ku sugan Qasa

By

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa U sheegay Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu in Falastiiniyiinta ku sugan Qudus ay tahay in la ixtiraamo, isla markaana la fududeeyo in gargaarka bani’aadamnimo la gaarsiiyo Qasa, taas oo qeyb ka ah heshiiskii xabbad joojinta ee lala galay Ururka Xamaas.

“ Waa lagama maarmaan in Falastiiniyiinta ku nool daanta Galbeed ay helaan amni iyo xasillooni,” sidaas waxaa Netanyahu ku yiri ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, mar ay wada hadleen 20-kii bishan.

Sidoo kale, madaxweynaha Mareynkanka ayaa kala hadlay Ra’iisal wasaaraha Israa’iil in si xasilooni ah lagu soo afjaro dagaalka Qasa.

Hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaa yimid xilli uu Aqal cad kula kulmay Madaxweynaha Koofurta Kuuriya Moon Jae-in, kaas oo ay labadooduba ku balan qaadeen in ay iska kaashan doonaan xal ka gaarista dagaalka ka socda Qasa.