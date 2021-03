Madaxweyne Biden oo cambaareeyay  rabshadaha ka dhanka ah bulshada Aasiya ee Mareykanka ku nool

By

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa cambaareeyay kororka rabshadaha ka dhanka ah bulshada Aasiya ee ku nool Mareykanka, isagoo ku baaqay in la qaado tallaabo degdeg ah oo looga hortagayo rabshadaha la xiriira midab takoorka.

Hadalkan ayaa yimid intii lagu guda jiray khudbad uu Biden ka jeediyay Jaamacadda Emory ee Atlanta Georgia, halkaas oo maalmahii ugu danbeeyay ay ka dhaceen toogashada 8 qof, oo ay ku jiraan 6 haween ah oo asal ahaan ka soo jeeda Qaarada Aasiya.

Biden wuxuu ku booriyay dadka Mareykanka inay la dagaallamaan waxa uu ugu yeeray soo noolaanshaha Ajaanib nacaybka, isaga oo xusay in ay waajib tahay in dadka Ameerikaanka ah ee asal ahaan ka soo jeedo Aasiya iyo muwaadiniinta Mareykanka ay is walaashadaan.

Madaxweynaha Mareykanka wuxuu carrabka ku adkeeyay in xulashada ereyada ay muhiim tahay, si loo ilaaliyo niyada dadka ajaanibta ah ee ku nool waddanka.

Afhayeenka u hadlay madaxweeyne Biden, ayaa sheegay in hadafka uu yahay in la fahmo saameynta weeraradan iyo dhacdooyinkan ku saleeysan cunsuriyada ay ku yeelan karaan bulshada Aasiya.